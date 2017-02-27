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رقم الخبر: 188513 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: محليات  
صالحي يتفقد محطة بوشهر النووية
ويتعرف على مختلف مراحل تبديل الوقود

صالحي يتفقد محطة بوشهر النووية

تفقد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي محطة بوشهر النووية جنوب البلاد.

وفي هذه الزيارة التفقدية تعرف صالحي على مختلف مراحل تبديل الوقود وعمليات التصليح شبه الاساسية للمحطة وكذلك الانشطة المتعلقة باهداف الوحدتين 2 و 3 في المحطة.

وفي مستهل الزيارة قدم المدراء تقريرا عن اداء المحطة خلال العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس 2016) وتوليد الكهرباء باستمرار من دون انقطاع وتحويل نحو 6 مليارات و 200 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة لشبكة الكهرباء العامة في البلاد وخفض عدد الخبراء الروس من نحو 300 شخص قبل 3 اعوام الى نحو 25 شخصا في العام الجاري.

وفي جانب اخر قدمت شركة التصليح والدعم للمحطات النووية (تبنا) تقريرا عن برامج التصليح قيد التنفيذ، شارحة دور الخبراء والشركات الايرانية وخفض حصة المقاول الروسي وبرامج الشركة لاحلال نحو 200 من التقنيين والخبراء الايرانيين بدلا عن الخبراء الروس في برامج التصليح.

وحضر صالحي من ثم في مبنى المفاعل وتعرف عن كثب على مراحل التصليح لاحدى المضخات الاصلية في المدار الاول وعمليات نقل الوقود في قلب المفاعل وتحدث الى العاملين الذين الذين يقومون بهذه الانشطة.

وحضر رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ايضا مبنى التوربين وشاهد عمليات تصليح سيلندرات الضغط الواطئ لتوربين المحطة.

وخلال اجتماع مع مدراء مشروع انشاء الوحدتين 2 و 3 في محطة بوشهر النووية، اكد صالحي ضرورة الاستخدام المؤثر للخبرات الحاصلة من تنفيذ المرحلة الاولى والاستثمار الاقصى لقدرات البلاد الفنية والهندسية خاصة لشركات منظمة الطاقة الذرية الايرانية في تنفيذ الوحدتين 2 و 3 من المحطة.

كما تفقد صالحي المكان المخصص لانشاء الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر وتقرر وضع قطعة الارض اللازمة تحت تصرف المقاول الروسي للمباشرة بالعمل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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