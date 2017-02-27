مسؤول: تعزيز حضورنا في المياه الدولية يكمن في تطوير صناعة السفن اعتبر مساعد وزير الصناعة، رضا رحماني، ان تعزيز حضور ايران في المياه الدولية والبحار والمحيطات يعتمد على تطوير صناعة السفن واشار رضا رحماني، في زيارة تفقدية لمجمع بناء السفن والصناعات البحرية الايرانية (ايزوايكو)، الاحد، اهتمام وزارة الصناعة بقطاع صناعة السفن في البلاد لافتا الى ان نمو وتطوير المجمع يعد هدفا رئيسيا.