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رقم الخبر: 188512 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
مسؤول: تعزيز حضورنا في المياه الدولية يكمن في تطوير صناعة السفن

مسؤول: تعزيز حضورنا في المياه الدولية يكمن في تطوير صناعة السفن

اعتبر مساعد وزير الصناعة، رضا رحماني، ان تعزيز حضور ايران في المياه الدولية والبحار والمحيطات يعتمد على تطوير صناعة السفن واشار رضا رحماني، في زيارة تفقدية لمجمع بناء السفن والصناعات البحرية الايرانية (ايزوايكو)، الاحد، اهتمام وزارة الصناعة بقطاع صناعة السفن في البلاد لافتا الى ان نمو وتطوير المجمع يعد هدفا رئيسيا.

ولفت الى ان هذا المجمع استطاع الفوز بعقود في بناء السفن رغم المشاكل القائمة.

واكد ان المجمع يستطيع سد حاجات قطاع صناعة النفط في البلاد كما يمكنه ان يساهم في بناء واصلاح السفن وسد حاجات قطاع صناعة صيد الاسماك.

ووصف مساعد وزير الصناعة قطاع تصنيع وبناء السفن بالصناعة المنتجة وفي حال الاهتمام بها فان ذلك سيثمر عن ازدهار قطاعات صناعية اخرى ويعزز من فرص العمل في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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