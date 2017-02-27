جاء ذلك في تصريح ادلى به اميري يوم الاحد في مؤتمر صحفي وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس".

وفيما يتعلق بتوزيع مواد غذائية في مناطق محرومة من البلاد، اعتبره البعض دعاية انتخابية مبكرة للرئيس روحاني، اشار مساعد رئيس الجمهورية الى ان الموضوع يعود الى ما بعد اربعينية الامام الحسين (ع) وليس جديدا واضاف، لقد تابعنا الموضوع في حينه ولم نصل الى نتيجة حاسمة بان هذا الامر جاء في سياق الدعاية الانتخابية ام لا، لان فترة زمنية طويلة كانت تفصلها عن موعد الانتخابات، فضلا عن ذلك فان السيد روحاني لم يكن في ذلك الوقت قد اتخذ قرارا حاسما بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة الا انه توصل خلال الاسابيع الاخيرة الى حصيلة قرر بموجبها خوض هذه الانتخابات.

وفي جانب اخر من حديثه اشار اميري الى ان مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية هي بعهدة مجلس صيانة الدستور فيما يراقب مجلس الشورى الاسلامي انتخابات المجالس البلدية والقروية واضاف، انه وفقا للتقرير الذي قدمه السيد رحماني فضلي (وزير الداخلية) في اجتماع الحكومة فان جميع الارضيات اللازمة متوفرة لاجراء العمليتين الانتخابيتين.