أكد مساعد وزير الطاقة الايراني في شؤون المياه والصرف الصحي رحيم ميداني بان التعاون مع المانيا قد بلغ المرحلة العملية.

وخلال استقباله في طهران "فلاس بارت" مساعد وزير البيئة والحفاظ على الطبيعة والامان النووي في جمهورية المانيا، اشار ميداني الى اجتماع عقد بمدينة يزد (وسط) قبل نحو 3 اشهر بحضور خبراء المان للبحث حول إحياء مستنقع هامون (شرق) قال إن انشطة الدول مؤثرة في مصير الجيران حيث إن نسبة 92 بالمائة من الغبار والاتربة العالقة في الجو (في محافظة خوزستان اضافة الى ايلام وكرمانشاه احيانا) مصدرها خارجي من ضمنه 65 بالمائة آت من العراق والسبب يعود الى بناء السدود على نهري دجلة والفرات بتركيا.

واعتبر المياه والبيئة من اهم قضايا الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم واضاف، ان ظاهرة الغبار والاتربة التي خلقت مشاكل لبلادنا خلال الفترة الاخيرة، 8 بالمائة منها فقط مصدرها داخلي.

وتابع ميداني، أن ايران جعلت تنمية المياه والبيئة من اولوياتها في طار الخطة التنموية السادسة، وفي ضوء خبرات المانيا بمجال البيئة وادارة المياه فاننا نرغب بتعزيز التعاون معها في هذا المجال.

وأوضح بان هنالك في الوقت الحاضر تعاونا بين ايران والمانيا في مجال تنفيذ 4 مشاريع مهمة منها مشروع حوض تدفق مياه زايندة رود ومشروع منطقة رودشت في شرق اصفهان ومشروع استعمال صور الاقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في تحديد مصادر المياه في سياق ادارة هذه المصادر.

من جانبه صرح مساعد وزير البيئة الالماني بان العلاقات مع ايران ستتوسع في مختلف الابعاد بعد تولي الرئيس الجديد مهامه في بلاده.

واشار الى رغبة بلاده في التعاون مع ايران في مجالات معالجة المياه وتنقية مياه الصرف الصحي واعداد مياه الشرب واعتبر ايران بانها يمكنها ان تكون شريكا جيدا في مجال زيادة انتاجية الطاقة وتطوير المشاريع المولدة لنسبة اقل من الكاربون واضاف، ان المانيا تعلم بان ايران اتخذت خطوات واسعة في التنمية الصناعية وان هذا النمو تسارع بعد ظروف ما بعد الحظر.

واوضح بان ايران تعد احدى الدول الموفرة للطاقة من الوقود الاحفوري واضاف، ان تاثير هذا البلد في تطوير مشاريعها المؤدية الى توليد كاربون اقل مهم جدا.