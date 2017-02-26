أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اريك سولهايم أكد عزم المنظمة على تنفيذ إتفاقية باريس بصرف النظر عن اي قرار تتخذه أمريكا في هذا المجال مشيرا الى التزام اوروبا والصين والهند بهذه الإتفاقية البيئية.

وخلال مقابلة مع الصحفيين في طهران وردا على سؤال لمراسل إرنا أوضح المسؤول الأممي أن التفاعل مع إدارة ترامب مستمر ونأمل في التوصل الى اتفاق معه وفيما اذا اخذت التطورات منحى سلبيا وفشلت أمريكا في ريادة قضايا المناخ، فستقوم الأمم المتحدة بوضع برامج بديلة.

وأكد أنه ستقوم دول الإتحاد الأوروبي والصين والهند بتنفيذ هذه الإتفاقية لما يخدم مصلحتها لذلك يمكن القول أن اللاعبين الأساسيين في هذا المجال إعتمدوا هذه الإتفاقية وبالتالي سيتم تنفيذها بغض النظر عن اي قرار اخر.

ويقوم المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة اريك سولهايم بزيارة الى إيران برفقة ممثل منظمة الامم المتحدة في ايران غري لويس والمساعد الخاص لمديرها التنفيذي هاو جن وعضوين آخرين من المنظمة الدولية وعدد من الخبراء.

وعلى هامش زيارته لبحيرة اروميه قال مساعد الامين العام انه بالرغم من ان ايران كانت بحاجة الى بذل المساعي لمعالجة التحديات البيئية خاصة مشكلة الغبار والاتربة وازمة بحيرة ارومية لكنها سجلت أداء ناجحا في ادارة هذه التحديات، وأضاف في حديث مع مراسل ارنا ان مشكلة الغبار والاتربة تعتبر اهم مشكلة لايران في مجال حماية البيئة وان مباحثاتنا مع رئيسة موسسة حماية البيئة الايرانية السيدة معصومه ابتكار تمحورت حول هذه القضية.

واضاف ان معالجة مشكلة الغبار والاتربة من اهم البرنامج التي يتم متابعتها حاليا وان المسؤولين الايرانيين يدرسون حاليا هذه المشكلة بالتعاون مع الامم المتحدة من اجل معالجتها.

كما اشاد اريك سولهايم بالجهود التي تبذلها ايران لإحياء بحيرة أرومية، معتبرا المشاريع التي تنجزها الحكومة الإيرانية في هذا المجال بالبناءة والفعالة.

وعلى هامش جولة تفقدية قام بها الى القرى المجاورة لمستنقع كاني برازان الدولي في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، قال سولهايم لمراسل إرنا، قال أن الأمم المتحدة واليابان تبحثان القضايا والمشاكل التي تقف في مسار احياء البحيرة وتقدمان المساعدات المناسبة من أجل ذلك.