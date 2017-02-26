أكد العميد أحمد رضا بوردستان نائب القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تعيش أزهى مراحلها وهي على أتم الإستعداد والجاهزية، موضحا أن هذه القوات لن تفاجأ من أحد ولن يباغتها شيء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد بوردستان شارك في فعالية تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد أحمد سوداجر وقال في كلمة له أن الجيش يعرف جيدا ماهية وظائفه ومهماته المكلف بها وأنه سيبقى دائما بجانب الشعب الايراني، مضيفا" أن مهمة الجيش هي الدفاع عن البلاد في حال الحروب والصراعات وأنه سيساهم في ايصال المساعدات اللازمة عند نشوب حوادث طبيعية".

وأشار الى استعداد القوات المسلحة الايرانية وأكد أن من يجازف بتهديد الجمهورية الاسلامية الايرانية سيندم على فعلته هذه، منوها الى أن المناورات التي تقوم بها القوات المسلحة الايرانية تأتي منسجمة مع التهديدات والتحديات التي يتم رصدها من قبل الجهات المعنية.

وأضاف العميد أحمد رضا بوردستان نائب القائد العام للجيش الإيراني ان الغاية الرئيسة من هذه المناورات هي ايصال التحذيرات اللازمة الى اؤلئك الذين يتوهمون أنه باستطاعتهم الإعتداء على ايران.

بدوره اكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، ان ايران حققت تطورا جيدا في مجالات الردع الدفاعية والامنية بحيث بامكانها الحيلولة دون تنفيذ اطماع القوى الاستكبارية.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين في مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) اكد العميد شريف على وجود مشكلة رئيسية في مجال الاعلام ، وقال : نظرا الى ان العالم المعاصر تحت تصرف الامبراطوريات الخبرية التي تمتلك نفوذا واسعا وكوادر منتخبة مثل مواقع التراسل ، فاننا بحاجة الى التحلي باليقظة التامة.

واضاف المتحدث بأسم الحرس الثوري : مثال ذلك السعودية التي تفتقد لاي اثر من الديمقراطية ، ويحكم آل سعود البلاد منذ اكثر من 80 عاما ، وببساطة يشعلون الحروب ، ومع ذلك فان الرئيس الاميركي الجديد لم يصنف السعودية في خانة الدول الارهابية.

وتابع قائلا : منذ اكثر من خمس سنوات قتل وشرد الآلاف في سوريا، ولكن بكل وقاحة يدعي عادل الجبير في مؤتمر الامن في ميونيخ ، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الارهاب ، وهذا يدل على قدرة الاعلام على تقديم صورة غير واقعية عن الحقائق.

واردف يقول: لاحظوا ان الثورة الاسلامية خلال السنوات الماضية ونظرا الى طبيعتها القائمة على سيادة الشعب ومناهضة الاستكبار ، اقامت الانتخابات واولت اهتمامها بالشعب وحققت الكثير من الانجازات، فماذا كانت صورتها في العالم؟

ولفت المتحدث باسم الحرس الثوري الى ان اكبر اهانة هي ان يقول الرئيس الاميركي ان الدول العربية في الخليج الفارسي بإمكانها تقديم الاموال فقط، فهذا يعني انه ليست لديهم عقول ويريدون بأموال العرب القيام باعمال ارهابية في سوريا.

واوضح ان النظام السعودي يتعاون حاليا مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب الجرائم بمساعدة السعودية، وقال: ان وسائل الاعلام (الاجنبية) ليست لديها القدرة على تقديم صورة حقيقية عن الكيان الغاصب، بل تقدم صورة غير حقيقية.

ومضى العميد شريف يقول: عندما تعلن اميركا ان أمن الكيان الصهيوني من أمنها، فمن المؤسف ان بعض الدول الاسلامية تتواطأ معها، وهو ما كان يجب ان يحدث، وهذه دلالة على جهلهم.