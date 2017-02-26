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|رقم الخبر: 188507
|تاريخ النشر: شباط 26, 2017
|الوقت: 18:03
|الاقسام: محليات
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بدء تسجيل الراغبين بخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية
بدأت صباح يوم الاحد عملية تسجيل اسماء الراغبين بخوض الانتخابات البرلمانية التكميلية في دورتها العاشرة لـ 4 دوائر انتخابية.
والدوائر الانتخابية الاربع هي "اهر وهريس" و"مراغة وعجب شير" في محافظة آذربايجان الشرقية و"بندرلنكة وبارسيان وبستك" في محافظة هرمزكان ومدينة اصفهان بمحافظة اصفهان.
وهنالك فرصة اسبوع امام الراغبين للتسجيل لخوض هذه الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجري تزامنا مع الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية والقروية في يوم الجمعة 19 مايو /ايار القادم.
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