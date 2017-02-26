قال المتحدث باسم اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية سيد حسين نقوي حسيني ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر خلال العام الثاني من تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) كان إيجابيا؛ موضحا ان الوكالة اكدت التزام ايران بتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

واضاف نقوي حسيني في معرض تعليقه على التقرير الموسمي الذي يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة النووية، ان هذه التقارير تعتبر وثائق رسمية للتحقق من البرنامج النووي الايراني؛ مطالبا الدول جميعا بان تبدي مواقفها على اساس ذلك.

وفي اشارته الى المطالبة بزيادة عمليات التفتيش للمنشات النووية الايرانية والتي جاءت ضمن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانوا، قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان الموافقة على تفتيش المنشات النووية تتم في اطار البروتوكول الاضافي؛ ذلك ان ايران وافقت بصورة عملية على تنفيذ هذا البروتوكول.

وصرح نقوي حسيني انه بحسب هذه الوثائق وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد رفضت الاخيرة من جديد المزاعم الواهية لبعض الدول الغربية بما فيها امريكا بشأن نشاطات ايران النووية؛ مضيفا ان تصريحات المسؤولين الجدد في البيت الابيض تتعارض والقوانين الدولية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت في تقريرها الاخير التزام ايران بخطة العمل المشترك الشاملة، وانها تملك فقط ثلث الكمية المحددة في اطار الخطة من اليورانيوم المخصب والمسموح لها ان تمتلكها.

الى ذلك نصح عدد من النواب في تصريحاتهم خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي بطهران، نصحوا الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان يلتزم بعهدات بلاده حيال خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وندد هؤلاء النواب بنقض العهود من جانب امريكا حيال تعهداتها في اطار الاتفاق النووي ؛ موجهين النصيحة الى ترامب بان يفي بتعهدات بلاده هذه وان لا يعرض العالم الى الحرب عبر قراراته العشوائية.

واضاف النواب الايرانيون، ان على امريكا ان تدرك بان التهديدات الخاوية لترامب لن تمس عزيمة الشعب الايراني الابي ابدا.