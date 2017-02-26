اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشون الدولية، الامين العام للمؤتمر الدولي للدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية حسين امير عبداللهيان ضرورة الحفاظ على حيوية القضية الفلسطينية بصفتها القضية الاكثر اهمية في العالم الاسلامي.

واضاف امير عبد اللهيان في تصريح له خلال لقائه زوجة الشهيد سمير القنطار، زينب البرجاوي، قائلا ان الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة اعتداءات اسرائيل الغاصبة يشكل دعما فاعلا للأمن الجماعي في المنطقة.

واشاد الامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بشخصية الشهيد المجاهد القنطار، مؤكدا انه قدم انموذجا في الصبر والمقاومة والتضيحة خلال 3 عقود من الأسر في سجون الكيان الصهيوني.

الى ذلك، اعربت البرجاوي، خلال اللقاء، عن تقديرها لاقامة مؤتمر الدفاع عن الانتفاضة الفلسطينية في ايران كما اثنت على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

وقالت ان تصريحات قائد الثورة الاسلامية شكلت منعطفا في هذا المؤتمر وسندا للمقاومة الفلسطينية.