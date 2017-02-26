وقال في حوار خاص له مع مراسل (ارنا): إن نصيحتنا لترامب هي ان يترك المنطقة وشأنها وان لا يدعم الكيان الصهيوني وان يترك ايران وشأنها، ان يتركنا لحالنا، نحن نحل مشاكلنا فيما بيننا نتعارك نتصالح، انا انصح ترامب بهذا.

واضاف الربيعي: انه خطر جدا على ترامب ان يتصارع مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على الساحة العراقية لانه سوف يهزم هزيمة ساحقة وماحقة، هذه هي الحقيقة.

واكد الزبيعي ان من يواجه ايران ويتشاجر معها فهو لا يعرف ايران، فصدام اعتبرها نزهة لمدة اسبوعين أو ثلاثة، وهذه النزهة استمرت ثمانية سنوات من الحرب المدمرة، لذلك انا انصح ترامب ان لا يحرك ساكنا ولا يتورط وان يترك الامور كما هي ويتركنا وشأننا كما نحن.

وحول موضوع ارسال قوات امريكية لسوريا، قال الربيعي: أرى ان افضل حل للوضع السوري هو ان يترك كل الاجانب الاغراب سوريا، ويتركوا الشعب السوري يحل مشاكله بنفسه، فالحل الامثل لسوريا هو وجود حكومة تمثل كل الاطياف والاعراق السورية وتمثل كل السوريين وتعطيهم شيئاً من الحرية العامة واصلاح النظام الذي ساد قبل هذه الاحداث.

وحذر من ان أي تدخل امريكي سوف يحدث ردة فعل عند الشعب السوري، وسيعتبره الشعب السوري غزوا خارجيا واحتلالا خارجيا كما حدث في العراق عندما جاء الاحتلال الامريكي في 2003 والامريكان لديهم الخبرة في ذلك.





