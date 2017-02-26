أعلن مساعد وزير الزراعة الايراني، علي أكبر مهرفرد، عن توريد برتقال من مصر وتركيا بعد تضرر محصول الحمضيات في شمالي البلاد جراء برودة الطقس هذا العام.

وأوضح مهرفرد، اليوم الأحد، بأن الحكومة إختارت شركة (نهاده دامي) لعملية الوساطة والإشراف على الاستيراد، مشيراً الى أن التوريد يستهدف تنظيم السوق بمناسبة عيد النوروز (يبدأ 21 مارس/ آذار). وبيّن بأن التعرفة الجمركية للبرتقال المستورد تبلغ 5 بالمئة مع مراعاة شروط الحجر الصحي، لافتاً الى أن هذا لا يعني بالضرورة تحرير استيراد البرتقال.