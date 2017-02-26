أعلنت مصلحة الجمارك الايرانية، أن الصادرات غير النفطية للفترة من 20 مارس/ آذار 2016 إلى 18 فبراير/ شباط 2017، بلغت 492ر38 مليار دولار مسجلة نمواً بنسبة 21ر0 بالمئة قياساً بالفترة المناظرة السابقة.

وذكرت بيانات الجمارك، أن حجم الواردات بلغ 415ر38 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، محققة نمواً بنسبة 47ر3 بالمئة عن الفترة السابقة ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضاً بواقع 77 مليون دولار. وبلغت قيمة التجارة الخارجية الايرانية في فترة 20 مارس/ آذار 2016 - 18 فبراير/ شباط 2017، مجموع 907ر76 مليار دولار بارتفاع 8ر1 بالمائة مقارنة بالفترة المشابهة السابقة.

كما أفادت مصلحة الجمارك الايرانية، ان الصين احتفظت بمرتبة المستورد الأول للسلع الايرانية غير النفطية خلال 11 شهراً من العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس).

ووفق تقرير إحصائي أعدته الجمارك الايرانية ونشرته يوم السبت، فان الصين ماتزال تحتفظ لنفسها بموقع الصدارة في استيراد السلع غير النفطية من ايران، حيث استوردت خلال هذه الفترة 7 مليارات و298 مليون دولار وهو ما يشير الى زيادة قدرها 91ر6 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ويعتبر أكبر زيادة بين زبائن السلع الايرانية.

وقالت الجمارك: ان الإمارات تحتل المرتبة الثانية في شراء السلع غير النفطية من ايران، حيث استوردت ما يعادل 6 مليارات و141 مليون دولار، ومن ثم العراق 5 مليارات و514 مليون دولار، وتركيا 2 مليار و958 مليون دولار، وكوريا 2 مليار و691 مليون دولار.

وأشار التقرير الى مستوردات ايران خلال هذه الفترة، حيث تحتل الصين موقع الصدارة أيضاً، إذ بلغت قيمة السلع المستوردة خلال 11 شهراً نحو 9 مليارات و373 مليون دولار، ومن ثم الإمارات 5 مليارات و797 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 3 مليارات و27 مليون دولار، وتركيا 2 مليار و389 مليون دولار. كما سجلت مستوردات ايران من الصين زيادة بنسبة 09ر0 بالمئة، فيما انخفضت من البلدان الأخرى المذكورة سابقاً بنسبة 02ر15 بالمئة، 57ر9 بالمئة و99ر10 بالمئة على التوالي.

وبلغت مستوردات ايران من ألمانيا خلال 11 شهراً نحو 2 مليار و170 مليون دولار، حيث تعد خامس مصدر عالمي لإيران وسجلت زيادة بنسبة قدرها 30ر36 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.