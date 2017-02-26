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رقم الخبر: 188500 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
طهران وروما تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة

طهران وروما تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة

قال وزير الطاقة الايراني: ان طهران وروما تربطهما علاقات في المجالين السياسي والاقتصادي منذ فترة طويلة، كما انهما تتعاونان في قطاع الطاقة.

وأعرب حميد جيت‌ جيان، في تصريح أدلى به أثناء إجتماعه بوزير البيئة الإيطالي جان لوكا غالتي في طهران اليوم الأحد، أعرب عن أمله بتمتين الأواصر بين البلدين أكثر مما مضى في مرحلة مابعد الاتفاق النووي وايصالها الى الوضع السابق للحظر.

ولفت جيت جيان إلى أن البلدين يتعاونان في مجال الطاقات المتجددة، حيث ان شركة إيطالية أنتجت معدات خاصة بأول محطة للطاقة الحرارية الأرضية في ايران والتي سيتم تثبيتها في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ونوه الى أن إحدى الخطط المهمة للغاية في مجال الطاقة في ايران تتمثل بتوليد أكثر من 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء من البخار المنبعث من المحطات الغازية في البلاد وهو ما يرفع الإنتاجية إلى 5ر1 ضعف، ويثمر عن انخفاض كبير في إنبعاث غازات الإحتباس الحراري من هذه المحطات.

وأردف وزير الطاقة: ان جانباً من هذه المعدات قد صنعتها شركة (آنسالدو) الايطالية، معرباً عن أمله في ذات الوقت بتقديم هذه الشركة مقترحات مناسبة ترمي لتطوير معدات البخار في المحطات الكهروغازية. وأكد ان وزارة الطاقة الايرانية لديها مشاريع تهدف لتوليد 7500 ميغاواط من الكهرباء المولد من محطات تعمل وفق مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وحرارة الأرض والبيئة.

 
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