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رقم الخبر: 188499 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: اقتصاد  
إيران تنوي إصدار سندات بقيمة 5ر4 مليار دولار لمشروعات الطاقة

إيران تنوي إصدار سندات بقيمة 5ر4 مليار دولار لمشروعات الطاقة

فوّض مجلس الشورى الاسلامي، وزارة النفط بطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 5ر4 مليار دولار.

جاء ذلك في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم السبت، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2017. وأفاد موقع معلومات وزارة النفط الايرانية (شانا)، أن البرلمان أقر يوم السبت بنداً في الميزانية يسمح للوزارة بطرح سندات بثلاثة مليارات دولار مقومة بالريال وبالعملة الصعبة. وذكر انه بموجب بند آخر في الميزانية الجديدة تمت الموافقة عليه، يمكن للوزارة إصدار ما تصل قيمته إلى 50 تريليون ريال (5ر1 مليار دولار) من السندات.

وبحسب نص مشروع الميزانية، فان السندات البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار ستخصص لاستخدامات الوزارة، والسندات البالغة 5ر1 مليار دولار لتمويل مشروعات نفط وغاز، مع أولوية توظيفها في الحقول المشتركة.

 
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