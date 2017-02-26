أكد رئيس إتحاد مصنعي قطع الغيار في ايران، أن شركة (رينو) الفرنسية تستهدف إنتاج سيارات رخيصة الثمن في البلاد.

وأوضح رضا رضائي، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن شركة رينو تخطط لزيادة الانتاج في السوق الايرانية وتستهدف توظيف إستثمارات على نحو مستقل فيها، بجانب العمل مع الشركاء المحليين. وأشار الى أن شراء (رينو) لـ50 بالمئة من أسهم شركتي (سايبا كاشان) أو (سايبا بن رو) يعكس رغبتها بتوسيع نطاق نشاطها وتنويع منتجاتها في ايران.

وبيّن رضائي بأن الشركة الفرنسية وعبر مفاوضاتها معنا أعربت عن رغبتها بالعمل بشكل مستقل في البلاد. وأكد أنها تستهدف إنتاج سيارات تواكب طلب السوق الايرانية أي بسعر دون 500 مليون ريال وسيما تلك الأقل من 300 مليون ريال (الدولار=34 ألف ريال) ولن تجنح نحو إنتاج السيارات الباهضة الثمن.