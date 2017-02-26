بدأ اليوم الأحد الإجتماع التحضيري لقمة منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على مستوى كبار الخبراء بمشاركة البلدان الأعضاء في المنظمة، ومنها ايران.

وسيمثل ايران في القمة الرئيس حسن روحاني التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل. وصرح مستشار رئيس وزراء باكستان في الشؤون الخارجية سرتاج‌ عزيز، في مؤتمر صحفي، ان معظم قادة البلدان الأعضاء في المنظمة سيشاركون في القمة الثالثة عشرة في اسلام آباد. وأضاف: ان اجتماع كبار الخبراء ينعقد حالياً، فيما سينعقد الاجتماع الوزاري للمنظمة يوم الثلاثاء المقبل. وتابع: ان الاجتماع الحالي سيناقش توطيد العلاقات التجارية والتعاون بين البلدان الأعضاء في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمارات المشتركة والصناعة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في بلدان المنظمة. ولفت الى أن المشاورات ستجري بين المجتمعين حول أهمية الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان في تمتين الأواصر بين البلدان الأعضاء في المنظمة.

وتعد منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) بمثابة تكتل اقتصادي مهم في المنطقة وتضم أكثر من 10 بلدان في آسيا وأوروبا. وأسست ايران وباكستان وتركيا منظمة (إكو) في عام 1964، وقد عقدت 12 قمة لحد الآن بنجاح.