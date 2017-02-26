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رقم الخبر: 188496 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 17:17 الاقسام: عربيات  
برلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الإعتراف بدولة فلسطين

برلمانيون فرنسيون يطلبون من هولاند الإعتراف بدولة فلسطين

طلب 154 نائباً وسيناتوراً فرنسياً ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي رسالة موجهة للرئيس، كتب البرلمانيون: أنه يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال إعادة التأكيد رسمياً، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة. وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن (إسرائيل).
وأضافوا: السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوّتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين.
وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصاً النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوتي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.


 

 
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