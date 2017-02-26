قال وزير اقتصاد جمهورية آذربايجان: ان حجم التبادل التجاري بين ايران وجمهورية آذربايجان زاد بنسبة 70 بالمئة خلال العام الماضي.

وأعرب شاهين مصطفى أف، يوم السبت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الآذربايجانية باكو، عن ارتياحه لنتائج زيارته الأخيرة الى طهران، وقال: ان الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف يولي أهمية خاصة للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار مصطفى أف الى الزيارات المتبادلة الكثيرة بين كبار مسؤولي البلدين والتوقيع على 40 وثيقة خلالها في الأعوام الثلاثة الأخيرة ونشاطات أكثر من 530 شركة ايرانية في شتى المجالات الاقتصادية في جمهورية آذربايجان، مضيفاً: ان ايران قد استثمرت نحو مليارين و700 مليون دولار في اقتصاد آذربايجان لحد الآن.

كما أشار الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة بين ايران وجمهورية آذربايجان ووجود طاقات جيدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعات الغذائية والنقل والسياحة.