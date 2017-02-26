جاء ذلك في كلمة القاها العميد سلامي، الاحد، اثناء افتتاح الملتقى العام الخامس عشر لعلماء الدين العاملين في الحرس الثوري.

واضاف: إن الثورة الاسلامية تمكنت من تفعيل الطاقات الكامنة في جغرافيا العالم الاسلامي الواسعة وان تفتح جبهات متنوعة ضد الاعداء وان تطيح في هذه الساحات بأركان قوة العدو، حيث بإمكاننا اليوم ان نرى هذه الحقائق القائمة وتآكل وزوال قوة الاستكبار.

واكد بان اركان مصالح واهداف العدو الاستراتيجية هي تحت سيطرة الثورة الاسلامية واضاف: إن مصادر الطاقة مازالت قضية عالمية وان تدفقها متعلق بإرادة ثورتنا.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: إن الكيان الصهيوني اليوم ومن اجل البقاء آمنا من هيكلية القوة المتبلورة في قطاع غزة لا حيلة له سوى انشاء جدران عالية مزودة بمنظومات أمنية متطورة وان (الصهاينة) الذين كانوا يتابعون يوما ما استراتيجية (من البحر الى النهر) يتشبثون اليوم في مساحة ضيقة بين الحياة والموت.

واكد بان الثورة الاسلامية قد انتصرت بفضل الله في جميع ساحات المواجهة مع الاستكبار، ولفت الى ان تحركات الاستكبار مرصودة تماما من قبل الثورة الاسلامية ونحن نقوم الان ببلورة مسيرة التغلب عليه.

وتابع قائلاً: لم يبق طريق طويل لتغيير الموازنة لمصلحة المسلمين وان الثوريين وفي ظل النشاط المستلهم من الجهاد يقتربون الان من آفاق مشرقة.



