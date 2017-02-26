تطلع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وأندونيسيا، محمود واعظي، الى رفع مستوى التبادل الاقتصادي المشترك بنسبة 25 بالمئة، لافتاً الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ملياراً و200 مليون دولار خلال العام 2017.

وأضاف الوزير واعظي، في تصريح له اليوم الأحد وخلال اللقاء مع وزير التنسيق الاقتصادي الأندونيسي دارمين ناسوتين في مقر وزارة الاتصالات بطهران، قائلاً: انه سيتم تهيئة الأرضيات المناسبة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي من خلال توقيع الوثائق ذات الصلة بين الجانبين.

ومن المواضيع الهامة التي أكد عليها الوزيران الايراني والأندونيسي، خلال الاجتماع، هي التوقيع على إتفاقيتي التجارة التفضيلية والتعاون المصرفي المشترك. كما أعرب واعظي عن أمله بتعزيز العلاقات السائدة بين طهران وجاكارتا بنسبة 3 أضعاف، والتحول من العلاقات الثنائية القائمة على الوساطة الى علاقات مباشرة ومن دون وساطة.

ولفت وزير الاتصالات الى أن طهران وجاكارتا لا تواجهان أي قيود في سياق تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً استعداد البلدين لإزالة العقبات المحتملة التي تعيق تنمية العلاقات المشتركة. وأشار واعظي الى أهمية التعاون المصرفي بين الجانبين لتيسير عملية التنمية في العلاقات الاقتصادية وتسريع وتيرتها، مضيفاً: ان طهران قدمت مقترحين لتنظيم التعاون المصرفي مع جاكارتا الى البنك المركزي الأندونيسي ومنظمة الرقابة المصرفية في هذا البلد بهدف التسريع في تعزيز التعاون الثنائي.

وفي إشارة الى الوفد الأندونيسي الزائر، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: انه يضم عدداً من مسؤولي البنوك في هذا البلد، مضيفاً: ان وزير التنسيق الاقتصادي الأندونيسي سيلتقي الاثنين محافظ البنك المركزي الايراني للبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الملحق التجاري الايراني في جاكارتا، أن أندونيسيا تتطلع للاستثمار في حقول النفط الايرانية وقد قدمت مقترحات بهذا الخصوص.

وأوضح أنور كمري، اليوم، أن وفداً أندونيسياً برئاسة وزير الاقتصاد (دارمين ناسوتين) ويضم مسؤولين حكوميين ومن المؤسسات الاقتصادية والبنوك وبعض شركات القطاع الخاص يزور ايران حالياً. وأشار الى أن الوفد الأندونيسي يضم مساعد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومساعد التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد، ومستشار منظمة الخدمات المالية، وعدداً من مدراء بنوك (مانديري) والصادرات والواردات (اكزيم)، و(بي.إن.اي)، فضلاً عن رئيس اللجنة الايرانية في غرفة التجارة الأندونيسية، ومدراء من شركات النفط والغاز والبتروكيماويات والالكترونيات والهندسة الصناعية والأدوات الكهربائية المنزلية والمنتجات الزراعية.