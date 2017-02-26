أفرجت روسيا الأحد عن ناشط معارض بارز تنفيذا لأمر صدر عن المحكمة العليا هذا الأسبوع، بعدما حكم عليه في ديسمبر 2015 بالسجن مع الأشغال الشاقة بموجب قانون ضد إثارة الشغب.

وخرج ايلدار دادين البالغ 34 عاما من سجن في سيبيريا بعد امضائه 15 شهرا مسجونا بتهمة المشاركة في عدد من التظاهرات غير المرخص لها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت المحكمة الدستورية طلبت في العاشر من فبراير اعادة النظر في عقوبته. وقد رأت انه ما كان يجب الحكم بالسجن على دادين لأن التظاهرات غير المرخصة التي شارك فيها لم تهدد امن المواطنين او النظام العام.

سجن دادين الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأى، اولا في معسكر كاريليا شمال غرب روسيا ثم نقل بعدما تحدث عن تعرضه للتعذيب الى منطقة بارناول بالقرب من الحدود مع كازاخستان ومنغوليا والصين.

وقال دادين في تسجيل بثته قناة دوجد المستقلة: سأواصل النضال ضد نظام بوتين الفاشي، مضيفا: سأناضل من اجل احترام حقوق الانسان في روسيا.

ونقضت المحكمة العليا الأربعاء الحكم بسجن دادين وامرت بالافراج عنه. وكانت العقوبة اولا السجن ثلاث سنوات لكن تم تخفيفها فبقي لديه ستة اشهر.

وأثارت قضية دادين الجدل لأنها كانت الأولى التي تقاضي متظاهرا بموجب قانون صدر في صيف 2014. وينص هذا القانون على أن اي شخص تعرض لملاحقات إدارية في روسيا لأكثر من مرتين خلال ستة اشهر بسبب مخالفة قواعد تنظيم تظاهرة او المشاركة في تظاهرة، يمكن ان يخضع لملاحقات جنائية.