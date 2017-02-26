ذكرت صحيفة "زمان" التركية: إن أمير تنظيم داعش في تركيا خالص بايونجوك، واسمه الحركي "أبو حنظلة" يستعد لعقد ندوة في العاصمة التركية أنقرة برعاية من السلطات التركية، وذلك بعد إخلاء سبيله عقب فترة قصيرة من بدء محاكمته لكونه أمير داعش في تركيا.

وعقد بايونجوك يوم الأحد ندوة في منطقة أتيمسجوت بمدينة أنقرة، وحملت اللافتات التي تم تعليقها على مرأى ومسمع من الشرطة التركية داخل مدينة أنقرة عبارة (الرجل الذي عرف الآلاف بالإسلام ).

كما تضمن إعلان الندوة التي تنظمها مجموعة تدعى "شجرة التوحيد" الآية الرابعة والأربعين من سورة المائدة، وتم الترويج للندوة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الندوة ستنعقد في مكتب مجلة التوحيد بمدينة أنقرة.

ويعد بايونجوك أمير داعش في تركيا وهو التنظيم الإرهابي المسؤول عن هجومي أنقرة وسوروتش وواقعة احتجاز 49 رهينة داخل القنصلية التركية في الموصل واختطاف 32 مواطنا تركيا وسائق شاحنة كانوا ينقلون وقود الديزل إلى الموصل والهجوم على قوات الدرك في منطقة نيغدا.