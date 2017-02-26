استخدمت حركة طالبان في أفغانستان يوم الأحد بيانا عاما نادرا باسم زعيمها الملا هيبة الله أخونزاده، لدعوة الأفغان لزراعة المزيد من الأشجار.

ونشرت وسائل إعلام تتبع طالبان رسميا "رسالة خاصة" باسم أخونزاده في خطوة غير معتادة من الحركة التي نشرت في الآونة الأخيرة بيانات غير موقعة في عدد من القضايا مثل سقوط ضحايا من المدنيين والعمليات العسكرية المقبلة وذكرى انسحاب القوات السوفيتية في الثمانينيات.

ويعتقد أن أخونزاده مختبئ منذ تولى قيادة طالبان في مايو أيار 2016 بعد مقتل الزعيم السابق في ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في باكستان.

وفي البيان حث زعيم طالبان المدنيين ومقاتلي الحركة على زراعة شجرة أو أكثر من الأشجار المثمرة وغير المثمرة لتجميل الأرض ولنفع مخلوقات الله.

وتشن طالبان تمردا ضد الحكومة في كابول وداعميها من التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي منذ الإطاحة بحكمها في غزو قادته الولايات المتحدة في 2001.

ومنذ انسحاب أغلب القوات القتالية الأجنبية في 2014 أحرزت طالبان مكاسب بطيئة لكن مطردة وتسيطر حاليا أو تقاتل على مساحة تصل إلى 40 بالمئة من أفغانستان.

وعلى الرغم من أن طالبان مشهورة في الأغلب بهجماتها المسلحة إلا أن لها طموحات سياسية وعملت في العادة على توفير الخدمات الأساسية وتقوية العلاقات مع المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها.

واستعان أخونزاده - الذي قيل إنه قضى 15 عاما وهو يعظ في مسجد في باكستان- في بيانه بتفسير آيات من القرآن في دعوته لزراعة المزيد من الأشجار في البلاد القاحلة.

وقال في البيان غرس الأشجار والزراعة أعمال لها فوائد دنيوية وثواب عظيم في الآخرة.