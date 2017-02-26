أعلنت وزارة الاستثمار والسياحة السودانية، اكتشاف معبد أثري مكتمل، يرجع تاريخه لأكثر من ألفي عام قبل الميلاد بمنقطة جبل أم علي شمالي مدينة شندي.

وقال وزير الاستثمار والصناعة والسياحة بنهر النيل المهندس محمود محمد محمود: (إن مختصين أرجعوا تاريخ المعبد المكتشف لأكثر من (2000) عام قبل الميلاد، مضيفا: (يعد المعبد واحدا من آثار الحضارة المروية الضاربة في الجذور والقدم).

وأفاد محمود بأن الدراسات الأولية تشير إلى وجود مدينة ملكية كاملة مقبورة داخل الأرض بموقع المعبد المكتشف، وتوقع أن تسهم هذه الاكتشافات في فك طلاسم الحضارة المروية،

ونقلت صحيفة (آخر لحظة) عن الوزير قوله: (اكتشاف المعبد الأثري تم بجهد وخبرات سودانية خالصة، عبر مركز أبحاث ودراسات الآثار بجامعة وادي النيل تحت إشراف أجهزتنا المختصة وبتمويل قطري).