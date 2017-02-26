عثر سكان جزيرة (ديناغات) الفلبينية على مخلوق بحري ضخم جرفته المياه إلى الشاطئ، أثار حيرة السكان نظراً لشكله الغريب وحجمه الضخم، إذ بلغ طوله أكثر من 6 أمتار.

وتوقع المركز البحري للأبحاث في الفلبين أن البقايا قد تكون لحيوان بقرة البحر، وهي نوع من أنواع الثدييات البحرية التي تتغذى على النباتات فقط.

وقال تيودورو أليبايو، الذي صور الفيديو للكائن على الشاطئ، أن عينة من جثة الحيوان أرسلت للمركز البحري للأبحاث بغرض تحليلها.

وكانت الجثة قد تحللت بشكل كبير عندما وجدها سكان الجزيرة.