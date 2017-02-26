  • الأحد ٢٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188480 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
عندما يلفظ البحر (مخلوقاً غريباً)

عندما يلفظ البحر (مخلوقاً غريباً)

عثر سكان جزيرة (ديناغات) الفلبينية على مخلوق بحري ضخم جرفته المياه إلى الشاطئ، أثار حيرة السكان نظراً لشكله الغريب وحجمه الضخم، إذ بلغ طوله أكثر من 6 أمتار.

وتوقع المركز البحري للأبحاث في الفلبين  أن البقايا قد تكون لحيوان بقرة البحر، وهي نوع من أنواع الثدييات البحرية التي تتغذى على النباتات فقط.

وقال تيودورو أليبايو، الذي صور الفيديو للكائن على الشاطئ، أن عينة من جثة الحيوان أرسلت للمركز البحري للأبحاث بغرض تحليلها.

وكانت الجثة قد تحللت بشكل كبير عندما وجدها سكان الجزيرة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1696 sec