قالت معلّمة في مدرسة ثانوية في بوينس آيرس إنّها تلقت تهديدات بالقتل، بما فيها رسالة تضمنت رصاصة عيار 9 مم لتحذيرها من رسوب أحد تلاميذ الصف في مادة الفيزياء التي تعلمها.

وأتى في رسالة التهديد التي وجهت إلى المعلّمة ماريا مارتا آدم البالغة من العمر 50 عاماً ما يلي: (على الامتحان أن يكون سهلاً للغاية. وفي حال حاول التلاميذ أن يغشوا، عليك أن تتجاهلي الموضوع وأن تصرفي انتباه باقي الأساتذة عنهم).

وفي خلال نهاية الأسبوع، اقتحم أحدهم منزلها وكتب على الجدار: (لا تنس يا آدم. الامتحان في 21 شباط/فبراير).

وبحسب موقع (Fox News)، قالت آدم إنّه يصعب عليها تصديق ما يحدث معها وإنّها لم تتعرض لأمر مماثل من قبل في مسيرتها المهنيّة كمعلمة. وأضافت إنّه ليس لديها أدنى فكرة من يقف خلف هذه الرسائل والتهديدات.

وورد في الرسالة أيضاً: (عليّ أن أنجح مادة الفيزياء وأنا أعتمد عليك. ويوم الامتحان، سأصطحب صديقي معي إلى المدرسة وسيكون مرتدياً زيّ الطلاب. وعندما أومئ له سيطلق النار عليك ثم يهرب).

وأشار التلميذ إلى أنّه ذهب إلى منزلها مرّات عدّة ويعلم تماماً أي ساعة تخرج وأي ساعة تعود.