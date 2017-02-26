ساندويتش البرغر هو من أكثر الأطعمة السريعة انتشاراً وحباً أيضاً من حول العالم، وما رسم في مخيلتنا هو البرغر الدائري، ولكن هل يكون دائماً البرغر دائري؟ ولماذا؟!.

أولاً بالنسبة لساندويتش البرغر فتاريخها مرتبط بساندويتش تشابه البرغر من حيث شكل اللحم وقد كانت تعد في عام 1758م، ولكن البرغر حصل على شكلٍ قريب للذي نشاهده اليوم في عام 1847م.

أما بالنسبة للشكل الدائري فلا يوجد أي سر في ذلك، والأمر يعود فقط لسهولة تحضير قطع اللحم الدائرية، وهذا ما يؤكده مجموعة من المناقشين على موقع Quora، وحسب موقع ويكيبيديا أيضاً فقد ذُكر بأن أول ساندويتشات البرغر كانت توضع في قطع من لفافات الخبز والتي كانت اسطوانية، وعند تقطيعها يكون أنسب شكل للحم هو أن يكون دائري.

هل هناك أشكال أخرى غير الدائري للبرغر؟

هذا التساؤل قد لا يكون خطر على بال الكثيرين بسبب التسليم بشكل البرغر الدائري، ولكن فعلياً هناك العديد من سلاسل مطاعم الطعام السريع التي قدّمت البرغر بشكل مربع، وذلك مثل سلسلة مطاعم Wendy’s.