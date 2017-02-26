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رقم الخبر: 188477 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 15:39 الاقسام: منوعات  
احتجاز نجل محمد علي كلاي بمطار أميركي.. وسؤال عجيب!

احتجاز نجل محمد علي كلاي بمطار أميركي.. وسؤال عجيب!

احتجزت سلطات الهجرة الأميركية في مطار بولاية فلوريدا جنوب شرقي البلاد، نجل أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي.

وقال المحامي كريس مانشيني، إن محمد علي الابن (44 عاماً) ووالدته خليلة كاماتشو علي، الزوجة الثانية للملاكم الراحل وصلا إلى مطار فورت لاودردال - هوليوود الدولي بفلوريدا في الـ 7 من فبراير الجاري بعد عودتهم من جامايكا، وفق ما ذكرت صحيفة (كورير جورنال).

وأضاف مانشيني أن المسؤولين استجوبوا الابن نحو الساعتين، وواجهوه بسؤال عجيب مراراً (من أين حصلت على اسمك؟ وهل أنت مسلم؟).

وأشار إلى أن المسؤولين استمروا في استجواب علي الابن بعد إقراره بأنه مسلم ولد في فيلادلفيا ويحمل جواز سفر أميركي.

وفي ردهم على حديث محامي علي، قال مسؤولون إنهم (لا يستطيعون مناقشة أمور بشأن مسافرين معينين، لكن جميع المسافرين الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة يخضعون للتفتيش في إدارة الجمارك وحماية الحدود).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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