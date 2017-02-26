كشف بحث جديد عن أن المشى لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يساعد النساء اللاتي شفين من سرطان الثدي ويحول دون عودة هذا المرض إليهن.

ووفقا للبحث، فإن ممارسة الرياضة وعدم حدوث زيادة في الوزن يعدان من التغييرات المهمة في نمط الحياة للمساعدة في خفض مخاطر الانتكاس بالنسبة لهذا المرض.وتمنح هذه الاستنتاجات الجديدة الأمل للملايين من السيدات في العالم إذ إنها ترسم طريقا للحيلولة دون عودة هذا المرض.

وقام باحثون بمراجعة 67 مقالا تبحث في التغييرات في أنماط الحياة بما في ذلك ممارسة الرياضة والوزن والنظام الغذائي والتدخين. وبحثوا في الكيفية التي ساهمت بها هذه العوامل في تحسين شفاء السيدات من سرطان الثدي.

وأظهرت النتائج أن المريضات بسرطان الثدي يتعين أن ينخرطن في ممارسة الرياضة المعتدلة لمدة 30 دقيقة يوميا، أو 75 دقيقة من الرياضة القوية أسبوعيا.

من جانبها قالت الدكتورة إيلين وارنر أحد المشرفين على الدراسة، التي أجراها مركز صانيبروك للعلوم الصحية، إنه من بين كل أنماط الحياة كان لممارسة النشاط الرياضي الأثر الأكثر قوة على نتائج سرطان الثدي.