أحد أصدقائي الإعلاميين اسمه زين العابدين واسم أبيه علي ولكنه مشهور بالإسم الأول واللقب فقط ولم يذكر اسم أبيه.. فإقترحت عليه يوماً اسماً للشهرة وهو اسمه الحقيقي زين العابدين بن علي.. أطرق السيد قليلاً، ثم قال لا يشرفني تشابه الأسماء هذا حتى لو يجلب الشهرة.

خلال البضع سنوات الماضية نسيت الناس اسم «زينهم» أعني به طاغية تونس المخلوع الفار عن وجه العدالة زين العابدين بن علي.. وحكاية «زينهم» مشهورة حيث كان يروق للمقبور معمّر القذافي أن يدلّع زين العابدين بهذا الإسم.. ولا ندري ايش كان يرد عليه زينهم.. يمكن يقوللو «عمرهم»!! يا حسرة على البنت الحلوة اللي نادتني حجي!! فقلت لها أنا لم أذهب للحج.. بل أديت العمرة.. فقولي لي «عمري».. فرفضت وفهمتني غلط!!..

الأخوة الأعزاء في تونس الخضراء لا يدعون الزلمه في حاله.. يا جماعة زينهم سابكم ومشي!!.. ترك الجمل بما حمل.. ذهب مع الست ليلى مراتو الى السعودية.. وعلى باب الطيارة «عز عليه الملك» فرفض أن يصعد.. حتى صرخت به الست ليلى «اصعد يا خروف»!! هيك قالت الأخبار في وقتها..

زين العابدين ترك تونس للتونسيين.. وتوجه الى بلد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي والبلد الأمين!! الزلمه طلّق الدنيا واتجه للآخرة.. يريد أن يكثر من اداء العمرة!! وتقف الست ليلى وتعمللو كوكب الشرق وتقوللو «أنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحو.. عمر ضايع يحسبوه ازي عليه.. يا حبيبي قد ايه من عمري راح؟!»..

الخلاصة يا نور عيني أن زينهم ساب التوانسة بس هم مش عاوزين يسيبوه.. آخر أخبارهم أنهم حاكموه غيابياً!! بتهمة فساد!! والعياذ بالله.. يقولون، زينهم عنده فساد!! هذا الرجل الصالح الذي قضى عمره بالبر والتقوى منذ أن كان مديراً للأمن الوطني في عام 1977!! حتى صار وزيراً للداخلية!! ثم رئيساً للوزراء!!.. ثم رئيساً للجمهورية 1987!! يا جماعة ما تصدقوش تقارير حقوق الانسان والصحافة وكلام الناس أنه ديكتاتوري وجلّاد وقد غصّت السجون والمعتقلات بالمظلومين في سني حكمه..

المهم أحبتي الآن الزلمه في بلد الحرمين الشريفين.. والتوانسة يرفعوه للمحاكمة كل يومين ثلاثة!! وقد وصلت الآن بمجموعها الى أربعة مؤبد!! و162 سنة سجن!! وغرامة قدرها (212) مليون دينار!! يا ستّار.. «هو الراجل عمللكو حاجة؟!»..