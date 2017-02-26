قالت الخبيرة الألمانية ماريا فلوتكوتر إن الرضيع لا يحتاج إلى سوائل إضافية بخلاف لبن الأم في البداية، موضحة أن لبن الأم يعتبر مثاليا للرضيع؛ حيث إنه يقوم مثلا بمعادلة درجة حرارة الجسم عندما يتعرق الرضيع في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت فلوتكوتر، عضو شبكة الحياة الصحية، أن الرضيع يحتاج إلى سوائل إضافية اعتباراً من الشهر السابع تقريبا، أي بعد نحو شهرين من البدء في تقديم الأطعمة الصلبة له.

ويعتبر ماء الصنبور مثاليا لهذا الغرض بمعدل نحو 200 ملليلتر يومياً، مع مراعاة فتح الصنبور والانتظار قليلاً حتى يصير الماء باردا بعض الشيء، وذلك لضمان أنه صار ماء جارياً وليس راكداً.