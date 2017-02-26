  • الأحد ٢٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188473 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 15:35 الاقسام: اجتماعيات  
متى يحتاج الرضيع إلى سوائل إضافية؟

متى يحتاج الرضيع إلى سوائل إضافية؟

قالت الخبيرة الألمانية ماريا فلوتكوتر إن الرضيع لا يحتاج إلى سوائل إضافية بخلاف لبن الأم في البداية، موضحة أن لبن الأم يعتبر مثاليا للرضيع؛ حيث إنه يقوم مثلا بمعادلة درجة حرارة الجسم عندما يتعرق الرضيع في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت فلوتكوتر، عضو شبكة الحياة الصحية، أن الرضيع يحتاج إلى سوائل إضافية اعتباراً من الشهر السابع تقريبا، أي بعد نحو شهرين من البدء في تقديم الأطعمة الصلبة له.

ويعتبر ماء الصنبور مثاليا لهذا الغرض بمعدل نحو 200 ملليلتر يومياً، مع مراعاة فتح الصنبور والانتظار قليلاً حتى يصير الماء باردا بعض الشيء، وذلك لضمان أنه صار ماء جارياً وليس راكداً.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8139 sec