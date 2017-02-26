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رقم الخبر: 188472 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 15:35 الاقسام: اجتماعيات  
استخدام بخاخ الأنف يؤثر على الجنين

استخدام بخاخ الأنف يؤثر على الجنين

حذر البروفسور كريستوف شيفر من كثرة استخدام بخاخة الأنف المخصصة للبالغين أثناء فترة الحمل لعلاج الزكام أو انسداد الأنف.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن هذه البخاخات تعتبر من الأنواع شديدة الفعالية، والتي ينبغي التعامل معها بحرص، نظراً لأنها قد تؤثر على الجنين.

وأشار الطبيب الألماني إلى أن الخطر يكمن أيضا في تعود السيدات الحوامل على هذا النوع من الدواء لكثرة إصابتها بالزكام أثناء فترة الحمل بسبب ضعف جهاز المناعة.

ونصح شيفر باستخدام بخاخات الأنف المخصصة للرضع، والتي تحتوي على جرعات كافية لعلاج الزكام، كما أن استنشاق البخار يعتبر من البدائل التي يمكن البدء بها لعلاج الزكام، حيث يعمل على إزالة انسداد الأنف.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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