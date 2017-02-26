قام متخصصون من وكالة الفضاء الدولية «ناسا» بدراسة فوهة بركان «إيريبس» في القطب الجنوبي. واقترح بعضهم ان الفوهة هي بوابة خفية إلى عالم موازي لعالمنا.

والمثير للاهتمام أن الجزء العلوي لفوهة بركان «إيريبس» خالية من الحمم البركانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة الحرارة في البركان تبقى دائما في مستوى تحت الصفر.

ووفقا لبعض الباحثين، فإن خصائص البركان الغريبة تعود إلى أنه مدخل إلى عالم آخر موازي للعالم الحالي.

ويأمل باحثون آخرون بإجاد دليل على حياة من خارج كوكب الأرض بداخله.