أحرز مقال کتبه أستاذ بجامعة «امیر کبیر» الصناعیة المرکز الثاني بین أکثر 100 مقال أکثر مشاهدة في مجلة REM الدولیة خلال السنوات الثلاث الماضیة.

وتم نشر وطباعة مقال الأستاذ «مرتضی اصانلو» في کلیة هندسة المناجم والصناعات التعدینیة تحت عنوان (Optimizing short-term production plan using a portfolio optimization model) في ینایر 2017 وبالتعاون مع الدکتور مهدي رحمان‌بور .

واحتل هذا المقال المرکز الثاني بین أفضل 100 مقال أکثر مشاهدة غضون فبرایر 2014 - 2017 .

وتعتبر مجلة REM - International Engineering Journal من أفضل المجلات التقنیة في فرع هندسة المناجم والصناعات التعدینیة في جنوب امریکا وهي تنشر منذ عام 1936 مقالات في مجالات هندسة المناجم والإعمار وجیولوجیا والمواد والمیکانیکیة والطاقة.