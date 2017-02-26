  • الأحد ٢٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188469 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 15:32 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مقال باحث إيراني الأکثر قراءة في مجلة (REM)

مقال باحث إيراني الأکثر قراءة في مجلة (REM)

أحرز مقال کتبه أستاذ بجامعة «امیر کبیر» الصناعیة المرکز الثاني بین أکثر 100 مقال أکثر مشاهدة في مجلة REM الدولیة خلال السنوات الثلاث الماضیة.

وتم نشر وطباعة مقال الأستاذ «مرتضی اصانلو» في کلیة هندسة المناجم والصناعات التعدینیة  تحت عنوان (Optimizing short-term production plan using a portfolio optimization model) في ینایر 2017 وبالتعاون مع الدکتور مهدي رحمان‌بور .

واحتل هذا المقال المرکز الثاني بین أفضل 100 مقال أکثر مشاهدة غضون فبرایر 2014  - 2017 .

وتعتبر مجلة REM - International Engineering Journal من أفضل المجلات التقنیة في فرع هندسة المناجم والصناعات التعدینیة في جنوب امریکا وهي تنشر منذ عام 1936 مقالات في مجالات هندسة المناجم والإعمار وجیولوجیا والمواد والمیکانیکیة والطاقة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec