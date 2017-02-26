في تصعيد منها ضد روسيا وايران كشفت البنتاغون عن نيّتها على نشر مقاتلات قاذفة من طراز "إف-35" خارج أمريكا في الربيع أو الصيف القادم.

وقال الجنرال "هربرت كارلاين" قائد القيادة القتالية للقوات الجوية الأمريكية بحسب تقارير إعلامية، إنه يتوقع انتشارها في الخارج في الربيع أو الصيف، لاسيما في الشرق الأوسط.

وكشف الجنرال كارلاين أنهم يريدون توجيه هذه الطائرات إلى أوروبا.

ويطمح البنتاغون لإرسال مقاتلات الجيل الخامس إلى الشرق الأوسط أيضا. ويخطط لنشر طائرات "إف-35" في الشرق الأوسط بعد بضعة أعوام وفقا لما نقلته وكالات أنباء عن الجنرال الأمريكي.



وكانت قد وقعت في العام 2014 وزارتي الدفاع الأمريكية والإسرائيلية اتفاقية ضخمة تقوم بموجبها واشنطن بتوريد 14 طائرة مقاتلة من طراز F-35 إلى تل ابيب، فيما أعلن البنتاغون أنه لن يزود دول الخليج بهذا الطراز.

جدير بالذكر أن جيش الكيان الإسرائيلي اقتنى في سبتمبر/أيلول 2010، 19 مقاتلة من طراز F-35S، حيث مكن الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع، إسرائيل من 33 مقاتلة بمبلغ تجاوز 100 مليون دولار للطائرة للواحدة، بقيمة اجمالية تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.

وطائرة F-35 ليست طائرة تقليدية مزودة بتقنية الشبح فقط، لكنها طائرة ستقوم بتبادل البيانات في الوقت المناسب مع أجهزة استشعار واتصالات متطورة، ومع هذه الميّزة ستؤدي مهام القيادة والسيطرة والاستخبارات التي تتجاوز قدرات الطائرات المقاتلة التقليدية.

وتخطّط الولايات المتحدة ببيع 2400 طائرة طراز F-35 في غضون 10 سنوات، تهدف هذه الخطة إلى وجود أكثر من 3000 طائرة في جميع البلدان المشاركة في المشروع.