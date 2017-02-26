توجت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، انطلاقتها الناجحة في بطولة دبي المفتوحة بإحراز لقب النسخة الخامسة والعشرين للبطولة.

جاء فوز سفيتولينا باللقب بفوزها الثمين (6-4)، و(6-2) على الدنماركية كارولين فوزنياكي السبت في المباراة النهائية للبطولة.

واستغرقت سفيتولينا المصنفة الـ13 عالميًا، والمصنفة السابعة للبطولة إلى نحو ساعة ونصف الساعة لتحقيق الفوز على فوزنياكي، المصنفة الـ15 عالميًا والعاشرة للبطولة.

وسقطت فوزنياكي الفائزة باللقب بـ2011، بالنهائي للبطولة الثانية على التوالي بأسبوعين متتاليين، حيث خسرت الدنماركية المصنفة الأولى على العالم سابقًا، المباراة النهاية لبطولة قطر المفتوحة، السبت الماضي.