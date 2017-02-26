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رقم الخبر: 188467 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: رياضة  
سفيتولينا تتوج بلقب بطولة دبي المفتوحة للتنس

سفيتولينا تتوج بلقب بطولة دبي المفتوحة للتنس

توجت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، انطلاقتها الناجحة في بطولة دبي المفتوحة بإحراز لقب النسخة الخامسة والعشرين للبطولة.

جاء فوز سفيتولينا باللقب بفوزها الثمين (6-4)، و(6-2) على الدنماركية كارولين فوزنياكي السبت في المباراة النهائية للبطولة.

واستغرقت سفيتولينا المصنفة الـ13 عالميًا، والمصنفة السابعة للبطولة إلى نحو ساعة ونصف الساعة لتحقيق الفوز على فوزنياكي، المصنفة الـ15 عالميًا والعاشرة للبطولة.

وسقطت فوزنياكي الفائزة باللقب بـ2011، بالنهائي للبطولة الثانية على التوالي بأسبوعين متتاليين، حيث خسرت الدنماركية المصنفة الأولى على العالم سابقًا، المباراة النهاية لبطولة قطر المفتوحة، السبت الماضي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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