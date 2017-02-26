تغلب لايبزيج المضيف 3-1على كولن في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا، ليواصل انفراده بوصافة جدول البوندسليجا خلف بايرن ميونيخ برصيد 48 نقطة، فيما ظل رصيد كولن عند 33 نقطة في المركز السابع.

حملت أهداف أصحاب الضيافة توقيع كل من إميل فورسبيرج، ودومينيك ماروه بالخطأ في مرماه، وتيمو فيرنر، بينما أحرز يويا أوساكا هدف الزوار الوحيد.

كما تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه فرايبورج بثلاثية نظيفة على ملعب شفارتسفالد ستاديون، سجلها كل من سوكراتيس وأوباميانج.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 30 نقطة في المركز التاسع.

في حين سقط باير ليفركوزن على ملعبه، بثنائية نظيفة أمام ماينز، ليتوقف رصيده عند 30 نقطة أيضا في المركز الثامن، فيما رفع الضيف رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

سجل ماينز هدفيه مبكرا جدا عن طريق كل من ستيفان بيل (ق3) وليفين أوزتونالي (ق11).

كما سقط دارمشتات، المتذيل بـ 12 نقطة فقط، بهدفين لواحد على ملعبه (ستاديون أم بولينفالتور)، لصالح أوجسبورج الذي رفع رصيده لـ27 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا.

كما استطاع هيرتا برلين ان يهزم فرانكفورت بهدفين نظيفين، وسحق بايرن ميونخ ضيفه هامبورج بثمانية اهداف نظيفة.