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|رقم الخبر: 188465
|تاريخ النشر: شباط 26, 2017
|الوقت: 14:56
|الاقسام: رياضة
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يوفنتوس يواصل التحليق في الصدارة بفوز سهل على إمبولي
حقَّق يوفنتوس فوزًا جديدًا بالدوري الإيطالي، بالتغلب على ضيفه إمبولي (2-0)، مساء السبت، ضمن الجولة الـ26 من الكالتشيو.
سجل هدفي يوفنتوس، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، بالدقيقة (52)، والبرازيلي أليكس ساندرو بالدقيقة (65).
ورفع يوفنتوس، رصيده لـ66 نقطة، في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد إمبولي، عند 22 نقطة بالمركز الـ17، وخسر نابولي على ارضه بهدفين نظيفين أمام اتلانتا.
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