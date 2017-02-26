يوفنتوس يواصل التحليق في الصدارة بفوز سهل على إمبولي حقَّق يوفنتوس فوزًا جديدًا بالدوري الإيطالي، بالتغلب على ضيفه إمبولي (2-0)، مساء السبت، ضمن الجولة الـ26 من الكالتشيو.