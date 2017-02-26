حصدت البعثات الرياضية الايرانية لذوي الاحتياجات الخاصة على مدى العام الايراني الذي سينتهي 20 مارس/آذار المقبل، 77 ميدالية متنوعة بمختلف الاستحقاقات الآسيوية والدولية ومنها دورة الالعاب البارالمبية ريو 2016.

وتوزعت الميداليات الـ 77 المحرزة، على 29 ميدالية ذهبية و19 فضية و29 برونزية، حيث حصلت البعثة الايرانية في دورة الالعاب البارالمبية ريو 2016 بالبرازيل وحدها، على مجموع 24 ميدالية، شملت 8 ميداليات ذهبية و9 فضيات و7 برونزيات.

فيما بلغ نصيب الرياضة النسوية من مجموع الميداليات المحرزة في العام المذكور، 7 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.