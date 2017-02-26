  • الأحد ٢٩ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188464 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: رياضة  
77 ميدالية .. حصاد البعثات الايرانية لذوي الاحتياجات الخاصة في عام واحد

77 ميدالية .. حصاد البعثات الايرانية لذوي الاحتياجات الخاصة في عام واحد

حصدت البعثات الرياضية الايرانية لذوي الاحتياجات الخاصة على مدى العام الايراني الذي سينتهي 20 مارس/آذار المقبل، 77 ميدالية متنوعة بمختلف الاستحقاقات الآسيوية والدولية ومنها دورة الالعاب البارالمبية ريو 2016.

وتوزعت الميداليات الـ 77 المحرزة، على 29 ميدالية ذهبية و19 فضية و29 برونزية، حيث حصلت البعثة الايرانية في دورة الالعاب البارالمبية ريو 2016 بالبرازيل وحدها، على مجموع 24 ميدالية، شملت 8 ميداليات ذهبية و9 فضيات و7 برونزيات.

فيما بلغ نصيب الرياضة النسوية من مجموع الميداليات المحرزة في العام المذكور، 7 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3531 sec