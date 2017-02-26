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رقم الخبر: 188454 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان للافلام الايرانية في لاهور الباكستانية

مهرجان للافلام الايرانية في لاهور الباكستانية

انطلق مهرجان الافلام الايرانية في مدينة لاهور الباكستانية بهدف تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين والتعريف بقدرات ايران في صناعة الافلام للجمهور الباكستاني.

واقيم المهرجان الذي بدأ اعماله يوم السبت واستمر ليومين من قبل المركز الثقافي الايراني في لاهور.

وشارك في المهرجان المخرج الايراني «شهريار بحراني».

ومن المقرر ان يتم خلال هذا المهرجان عرض اربعة افلام ايرانية وهي «مملكة سليمان» (ملك سليمان) للمخرج شهريار بحراني و«حبة السكر» (يك حبة قند) للمخرج رضا مير كريمي و«حوض الرسم» (حوض نقاشي) لمازيار ميري و«الصفصاف» (بيد مجنون) لمجيد مجيدي.

وهناك اقبال واسع علی الافلام الايرانية في باكستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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