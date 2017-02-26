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رقم الخبر: 188451 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 14:54 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلسوف فرنسي: الحضارة الغربية في طريقها إلى الزوال قريبا
في إصداره الجديد «الانحطاط»

فيلسوف فرنسي: الحضارة الغربية في طريقها إلى الزوال قريبا

أثار المفكر والفيلسوف الفرنسي، «ميشيل أونفري»، الجدل في فرنسا بعد إصداره لمؤلفه الجديد «الانحطاط» الذي اعتبر فيه أن الحضارة الغربية تعيش فترة موت بطيء، وهي ذاهبة إلى الزوال قريبا.

وقال «أونفري»، وفقا لما ذكره في كتابه الحديث، إن الحقيقة الفظيعة هو أن الحضارة الغربية في انهيار متواصل ويردد ذلك في كتاباته ووسائل الإعلام، شارحا أن أوروبا قد ماتت ومتنبأً بنهاية الغرب.

 ولفت إلى أن حياة الإنسان الغربي أصبحت مرتبطة بالحاضر، وباتت تحرمه من النظرة الشمولية التي تدع مسافة نقدية بينه وبين الواقع.

 وأوضح أن الغربيين لا يريدون الاعتراف بأن حضاراتهم هي في طريقها للفناء ولا يريدون رؤية علامات شيخوختها، وتبقى الحضارة حية حينما تستمر في الإنتاج والإبداع، وقد كانت الحضارة الغربية مبدعة ومنتجة في كل المجالات.

 ورأى «أونفري» أن الحضارات تولد وتنمو وتعيش وتصل إلى أوجها ثم تضعف وتتهاوى لتختفي وتترك مكانها لحضارة جديدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ الاذاعة والتلفزيون
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