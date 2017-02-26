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رقم الخبر: 188450 تاريخ النشر: شباط 26, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: ثقافة وفن  
«ترامب بنظر الفنانین الایرانیین».. معرض للرسوم الساخرة

«ترامب بنظر الفنانین الایرانیین».. معرض للرسوم الساخرة

سیقام معرض من الرسوم الساخرة للرئیس الامریکي دونالد ترامب من نظرة الفنانین الإیرانیین في العاصمة طهران.

وسیقام هذا المعرض من جانب منظمة الحفاظ علی مبادئ الدفاع المقدس ورابطة الفنون البصریة تحت عنوان «ترامب من نظرة الفنانین الایرانیین» إعتبارا من يوم غد الاثنين 27 فبرایر حتی 5 مارس المقبل.

وأثارت شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل وصولها إلى البيت الابيض وتثير بعده خيالَ أهل الكاريكاتیر، فقد حركت لديهم القرائح وخطوطَ الإلهام، وذلك لأنّ شخصية ترامب ومواقفه وأقواله كلها تشكل مادة أكثر من مغرية بالنسبة للإعلام المهموم بالفرقعة، فالرجل أرض خصيبة بالتناقضات وتزدهر فيها علاقة الضحك بالرعب. وانتشرت هذه الرسوم في أمريكا والمكسيك وفرنسا والعالم العربي، وهي تعكس على فترات مختلفة مواقف فاخرة السخرية من ترامب.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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