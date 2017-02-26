وقال انصاري ان الحكومة الحادية عشر (حكومة الرئيس روحاني) ركزت اهتمامها على موضوع الحفاظ على البيئة منذ تسلمها السلطة ونجحت في تحقيق انجازات طيبة في هذا المجال.

واضاف، ان من بين الانجازات الحكومية في هذا المجال تتمثل بتقديم عدة لوائح قانونية الى مجلس الشورى الاسلامي في مجال الحفاظ على البيئة منها مايتعلق بالتربة والاستفادة من المصادر الجينية والحفاظ على البحيرات والمستنقعات في البلاد وتقويم البيئة.

وتابع: ان احدى خطط الحكومة في هذا المجال تركزت على احياء بحيرة اروميه / شمال غرب ايران/ حيث يتم متابعة هذا المشروع بصورة جادة.

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد احدى البلدان النامية التي تختبر مجالات تنموية عديدة لاسيما في المجالات الاقتصادية، وفي مثل هذه الظروف فان عدم التركيز على صعيد التنسيق بين اهداف التنمية وشؤون الحفاظ على البيئة سيؤدي الى تهميش هذا الحقل المهم.





