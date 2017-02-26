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رقم الخبر: 188441 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 20:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تحتل مكانة مميزة في انتاج العلم على الصعيدين الاقليمي والعالمي

ايران تحتل مكانة مميزة في انتاج العلم على الصعيدين الاقليمي والعالمي

اعلن رئيس الملتقى الدولي للجمعية الاسيوية و الافريقية لمايكوباكترويولوجيا علي اكبر ولايتي، ان ايران تحتل مكانة مهمة ومميزة في انتاج العلم والتوصل الى التقنيات الحديثة على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

واضاف ولايتي يوم السبت في الملتقى الدولي الثاني لمايكوباكتريولوجيا المقام في مدينة اصفهان (وسط) الى مكانة ايران في انتاج العلم و تنمية العلوم سيما في المجال الطبي و اعرب عن ارتياحه لما حققته ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية من اكتفاء ذاتي في مجال التطور العلمي.
وتعليقا على تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على العمل من اجل تفوق البلاد في مجالي العلوم و التكنولوجيا الحديثة في المنطقة، اوضح ولايتي ان هذه التوجيهات اعطت زخما كبيرا لتحقيق التطور و التقدم في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية.
و فيما اشار الى تسجيل الجمعية الاسيوية و الافريقية لملتقى مايكو باكتريولوجيا قبل اربع سنوات، اضاف ان الملتقى الاول لهذه الجمعية عقد قبل عامين فيما تستضيف مدينة اصفهان الملتقى الدولي الثاني بمشاركة 120 من الاخصائيين من كافة انحاء العالم.
واعرب عن امله بأن يسهم هذا الملتقى في توثيق التعاون العلمي والتوصل الى احدث الانجازات في مجال المايكوباكتريولوجيا .


 

 
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