وافادت وكالة ارنا نقلا عن وسائل اعلام عربية ان هذه المحادثات تاتي في اطار اللقاءات الرسمية بين وزارة الحج والعمرة السعودية مع جميع وفود الحج للدول الاسلامية، والتي يتم خلالها عادة البحث بين الطرفين حول استقبال الحجاج واقامتهم ونقلهم.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، وجهات نظرهما حول مواضيع اداء مناسك الحج ومشاركة الحجاج الايرانيين خلال مراسم العام الجاري.

وكان الاجتماع الاول بين الوفد الايراني ووزارة الحج السعودية قد عقد الخميس في مبني وزارة الحج السعودية في مدينة جدة غرب السعودية.

وافاد الموقع الالكتروني لمنظمة الحج والزيارة الايرانية، ان رئيس الوفد الايراني استعرض خلال الاجتماع الاول مواقف وتوقعات الجمهورية الاسلامية الايرانية واكد على حقوق الحجاج الايرانيين والتي تم اطلاع وزارة الحج السعودية على نقاطها الاساسية من قبل، شارحا وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاطار.

من جانبه شرح وزير الحج السعودي خلال هذا الاجتماع (الاول) برامج وزارته لموسم الحج القادم، معربا عن امله بان يقام الحج القادم بمشاركة الحجاج الايرانيين.