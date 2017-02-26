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رقم الخبر: 188439 تاريخ النشر: شباط 25, 2017 الوقت: 20:33 الاقسام: محليات  
وزير الصحة: الحظر ضد شعبنا سلاح غير فعّال
مشيراً إلى فشل الاستكبار العالمي

وزير الصحة: الحظر ضد شعبنا سلاح غير فعّال

* الرئيس الأمريكي الجديد ليس مسيطراً حتى الآن على مسؤولياته التنفيذية

وصف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي حسن قاضي زادة هاشمي الحظر الظالم للإستكبار العالمي بأنه سلاح غير فعّال ومدعاة للسخرية لدى الشعب الإيراني.
وفي مؤتمر صحفي في محافظة سمنان قال هاشمي: إن الإستكبار العالمي لم يتمكن من تحقيق شيء في إيران رغم الحظر الظالم الذي فرضه على هذا البلد منذ إنتصار الثورة الإسلامية.
ولفت الى أن وزارة الصحة ليست بحاجة لأي بلد من أجل شراء آخر المنظومات الطبية مشيراً الى أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات من أجل زيادة معدل الخدمات التي تقدمها للشعب الإيراني.
وأشار الى أن الرئيس الأمريكي الجديد ليس مسيطرا حتى الآن على مسؤولياته التنفيذية مشدداً على أن الخطط العدائية الأمريكية المحتملة لا تؤثر أبداً على قدرات إيران الإسلامية.
يذكر إنه و خلال زيارة هاشمي الى محافظة سمنان تم تدشين 90 مشروعاً في مجال الصحة والعلاج وشمل ذلك إفتتاح 18 مشروعاً وتنفيذ 72 مشروعاً آخر في مختلف المجالات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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