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|رقم الخبر: 188438
|تاريخ النشر: شباط 25, 2017
|الوقت: 20:30
|الاقسام: محليات
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وزير الدفاع: علينا العمل في مجالات تعتمد عنصر المفاجأة للاعداء
اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حسين دهقان على ضرورة العمل في مجالات تعتمد عنصر المفاجأة للاعداء.
واشار حسين دهقان، في اجتماع مشترك بين وزارتي العلوم والدفاع يوم السبت، الى تهديدات الاعداء للبلاد ووصفها بالمعقدة والمتزايدة، مشددا على ضرورة التوجّه صوب تنفيذ مشاريع في الصناعات الدفاعية المعرفية. وقال، انه ينبغي التحرك باتجاه استيعاب الجامعات للتهديدات والمتطلبات وتحديدها وسد الحاجات. واعرب عن رغبة وزارة الدفاع بالمساهمة في عملية تطوير الابحاث في جامعات البلاد.
واكد على ضرورة تحلي الكوادر العلمية والدفاعية في البلاد بفطنة ترشدها باتجاه تنفيذ نشاطات تتسم بمستويات رفيعة ومختلفة.
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