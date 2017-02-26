أعرب المغرب عن أمله بالانضمام بصفة "عضو كامل العضوية" في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان الجمعة.

وأشار البيان إلى أنه "بتعليمات" من الملك محمد السادس، "أبلغ المغرب رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف الرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية".

وأضاف أن هذا الطلب "يأتي انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها".

وجاء هذا الطلب بعد أقل من شهر على عودة المغرب في يناير إلى الاتحاد الأفريقي.

وأكد البيان أن "هذا المسعى يتوج الروابط القوية مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، والتي "تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية الـ23 التي شملت 11 بلدا في المنطقة".

والمغرب حاليا يحمل صفة عضو مراقب في المجموعة التي تشكلت في العام 1975، والتي تعتبر نشطة جدا على الساحة الدبلوماسية الإقليمية والقارية.