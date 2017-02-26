أعلن المجلس البلدي لمنطقة بوسليم عن وقف إطلاق النار وانتشار قوة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع لحكومة الوفاق في منطقة التماس بين المجموعات المسلحة المتصارعة.

وبحسب بيان المجلس فإن الأطراف المتصارعة بدأت في الانسحاب إلى مقارها فيما يتم الآن تسليم المواقع المتصارعة للجنة مشكلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف القتال.

وكان مصدر مطلع قد صرح في وقت لاحق أن المجلس البلدي لطرابلس احتضن مساء الجمعة اجتماعا عالي المستوى بمشاركة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للوصول الى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاجتماع جمع أطرافا من حكومتي الإنقاذ والوفاق وعددا من قادة الأجهزة الأمنية بالمدينة وشخصيات من المدينة على صلة برؤساء الكتائب المتناحرة في بوسليم .

وأوضح أن الاجتماع سعى إلى وقف إطلاق النار وسحب الميليشيات لمسلحيها إلى مواقعهم تمهيدا للبدء في تطبيق الاتفاق.