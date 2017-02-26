تظاهر الآلاف في مختلف المدن الأردنية، احتجاجا على قرار رفع أسعار السلع وزيادة الرسوم على العديد من الخدمات، مطالبين بإسقاط الحكومة ومحاربة الفساد والفاسدين.

وانطلقت، بعد صلاة الجمعة، في العاصمة عمان مسيرة تحت عنوان "كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبنائه" نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وحركات شبابية وحزبية، نددت بقرارات رفع الأسعار على السلع والخدمات، كما دعت إلى اسقاط الحكومة رافعين شعار "حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الإفقار".

كما انطلقت مسيرة أخرى من أمام مجمع النقابات في الشميساني بتنظيم من الأحزاب القومية واليسارية، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية في الكرك والزرقاء والعقبة والطفيلة وذيبان.

وطالب المتظاهرون بوقف "توغل الحكومة على جيب المواطن" والتراجع عن سياسات إفقاره ومحاربة الفساد والفاسدين.

وقالوا إن مجلس النواب عليه أن يرحل كونه غير قادر على الوقوف بجانب المواطن في ظل سياسات الحكومة الحالية.

كما أشاروا إلى أن الوطن بات يدمر من قبل فئة لاهمّ لها إلا التحصيل والجباية ورفع الأسعار على حساب المواطنين.